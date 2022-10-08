Симферополь, , 16:18 — REGNUM Движение автотранспорта по Крымскому мосту, на котором ранее был совершен теракт, уже начато. Об этом 8 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в Telegram.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту», — написал он.

По его словам, для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра движение на данный момент уже открыто.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что в результате теракта на Крымском мосту погибли три человека.