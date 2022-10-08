Москва, 8 октября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Натовские режимы круговой порукой связала преступная логика, сообщила 8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на теракт на Крымском мосту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала Захарова в телеграм-канале.

Захарова сравнила слова Рейнсалу с реакцией экс-министра МИД Польши Радослава Сикорского, который поблагодарил Соединенные Штаты за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал теракт на Крымском мосту и поздравил спецназ киевских нацистов, предположив, что это он стоит за осуществлением этого взрыв.

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