Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Исследовательская группа Национальной галереи искусства США выяснила, что хранящаяся в коллекции музея картина «Девушка с флейтой» не принадлежит кисти нидерландского живописца Яна Вермеера. Об этом пишет The Washington Post.

Ян Вермеер. Девушка, пишущая письмо (ок.1665-1666). Фрагмент

В Национальной галерее искусства США в Вашингтоне хранится четыре картины, автором которых считается Ян Вермеер. Всего в мире сохранилось менее 40 картин Вермеера, кроме того авторство некоторых из них остаётся дискуссионным.

Одной из таких картин с сомнительным авторством считалась «Девушка с флейтой», которая была подарена Национальной галерее искусства США предпринимателем Джозефом Уайденером в 1942 году. Многие годы искусствоведы не могли изъять эту картину из коллекции музея на продолжительное время для проведения тщательной проверки.

Такая возможность представилась во время пандемии новой коронавирусной инфекции, когда работа музея была приостановлена из-за эпидемиологических ограничений. Сотрудники Национальной галереи искусства США и группа учёных проанализировала все хранящиеся в музее картины, авторство которых приписывается Вермееру. Исследование было проведено с применением самых современных научных методов.

Авторство двух из картин Вермеера в коллекции музея в Вашингтоне — «Дама, пишущая письмо» и «Женщина, держащая весы» — никогда не подвергалось сомнению. Принадлежность двух других картин — «Женщина в красной шляпе» и «Девушка с флейтой» — кисти Вермеера оставалось под вопросом.

Исследовательская группа подтвердила авторство картины «Женщина в красной шляпе». При этом учёные установили, что Вермеер написал эту картину в 1669 году, а не в период с 1666 по 1667 год, как считалось ранее. Результаты проверки авторства работы «Девушка с флейтой» показали, что эта картина принадлежит кисти другого художника. Учёные считают, что неустановленный автор мог быть учеником или подмастерьем нидерландского мастера.