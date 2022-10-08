Мирослава Романенко, 8 октября 2022, 16:25 — REGNUM В Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях стала давать сбои система спутниковой связи Starlink, которую используют ВСУ. Об этом, ссылаясь на представителей киевского режима, сообщает британская газета Financial Times.
Утверждается, что в частях ВСУ запаниковали из-за «катастрофических» потерь качества спутниковой связи на указанных территориях. Представители Киева предполагают, что это связано с целенаправленными действиями компании SpaceX, владеющей спутниками Starlink.
Сообщение Financial Times обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения предположили, что, возможно, ухудшение связи произошло после того, как на Илона Маска «набросились» жители бывш. УССР в «Твиттере» после его записи, в которой он изложил свой план разрешения конфликта на территории б. УССР. Иные предположили, что причиной может быть действия российской стороны, в частности испытание системы РЭБ «Тирада».
«Дай Бог, чтобы было правдой! Работайте, капитан Маск», — смеется Mina.
«Пусть дальше Маска в «Твиттере» посылают», — добавила Svetlana.
«[Представители киевского режима] привыкли жить на халяву, а Маск привык зарабатывать, вот в этом и нестыковочка, — спутники взяли, а заплатить за связь им их высокородное положение не позволяет, вот он их и отключил», — предположила Амина.
«Сейчас на Илона всех собак навешают и назовут «рукой Кремля», который долго маскировался. У [киевского режима] есть суперспособность-умение — рано или поздно разо*раться со всеми союзниками и помощниками. Вот увидите, настанет то время, когда они будут посылать Вашингтон», — написала Alexandrina B.
«Маск больше делает для СВО, чем те, кто должен был давно спутники отправить в плотные слои атмосферы», — отметил Сергей.
«Противоспутниковая система РФ в действии, а не Маск!» — отреагировал Sw.
«Поскорей бы Маск на них как следует обозлился и вырубил им связь», — прокомментировала Lana.
«Мне кажется, что Илон Маск просто выполняет санкции в полном объёме, ну нельзя же ж с нами делится высокими технологиями, вот он и приостанавливает работу «старлинков» на нашей территории», — с сарказмом добавила Татьяна Г.
«Говорили, что РФ провела испытания. Вообще, у нас есть на вооружении комплекс «Тирада» … Он глушит космическую связь. Но почему раньше не включили?..» — задумалась Елена.
«Есть мнение, что Маск тупо прикинул, сколько он денег потерял на этой глобальной суете и как в итоге на него погнали в «Твиттере», после чего счёл помощь [киевскому режиму] нерентабельной, даже по меркам филантропии и альтруизма», — пишет Roman.
«1. Наши сообщают о начале испытаний с вражескими спутниками .
2. Маск практически одновременно влезает со своим троллингом [жителей б. УССР].
3. Проблемы со спутниковой связью «Старлинк».
И что, [пункты] 1 и 2 — просто такое удивительное совпадение, да?» — подытожила AlyOna.
Читайте также: Маск не стал отвечать на вопрос о сбоях Startlink над зоной СВО