Москва, , 16:08 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 25 авиарейсов. Об этом 8 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса; в аэропорту «Шереметьево» задержан один авиарейс, еще три отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано девять авиарейсов, еще 12 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 8 октября в Москве ожидается тёплая для второго месяца осени погода с переменной облачностью.