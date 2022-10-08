Донецк, , 16:01 — REGNUM Город Донецк в Донецкой Народной Республике вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ за две минуты выпустили по Яковлевке и Донецку восемь снарядов.