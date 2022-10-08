Москва, , 15:58 — REGNUM На данный момент Россия пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию, однако её терпение не безгранично. Об этом 8 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично», — сказал он.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что «разорвать российскую экономику в клочья», как об этом мечтал ещё экс-президент США Барак Обама, у Запада не вышло и не выйдет.

«Всё то, что хотели спровоцировать у нас, начинает случаться у них дома. В ряде европейских стран наблюдается резкий рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов. Политологи заговорили о нарастании угрозы социальных взрывов. Привычные блага цивилизации превращаются для европейцев в привилегию. Вот цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков», — добавил Лавров.

Кроме того, он указал, что в Москве уже привыкли к постоянным западным антироссийским санкциям, для введения которых США выдумают любой повод, а их сателлиты последуют в этом фарватере.

«Так что референдумы на освобожденных территориях используются лишь в качестве очередного предлога для усиления давления на нашу страну. Мы, в общем-то, и не ждали, что будет по-другому», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что о террористической сути киевского нацистского режима говорит его реакция на произошедшее на Крымском мосту.