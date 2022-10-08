Москва, 8 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. За время проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР российскими войсками было уничтожено в общей сложности 316 самолётов и 158 вертолётов киевских нацистов. Об этом 8 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 316 самолетов, 158 вертолетов, 2176 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5494 танка и других боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что также ВС РФ уничтожили 866 боевых реактивных систем залпового огня, 3457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6395 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что попытки наступления киевских нацистов на николаево-криворожском направлении были отражены российскими войсками.