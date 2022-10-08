Москва, 8 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Попытки наступления киевских нацистов на николаево-криворожском направлении отражены российскими войсками. Об этом 8 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На николаево-криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трех батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной [части территории б. УССР], в направлениях населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области. Все атаки [киевских] сил отражены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Запорожье, в результате чего погибло свыше 160 боевиков.