Москва, , 15:50 — REGNUM Несмотря на присутствие на Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны России.

Энергодар Федя Кузнецов

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В течение суток город Энергодар и территория, прилегающая к АЭС дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня «Град», — отмечается в сообщении.

Всего войсками ВСУ из подконтрольного населённого пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 15 ракет.

В результате попадания реактивных снарядов ВСУ в район промышленной зоны, выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение города Энергодар.

«Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы», — отмечается в сообщении.

В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.