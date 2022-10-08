Кировская область, 19 декабря, 2008, 12:06 — ИА Регнум. Кировский региональный филиал ОАО " Россельхозбанк " планирует направить на подготовку сельхозтоваропроизводителей к весенне-полевых работам 800 млн. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

По информации департамента, в кризисных условиях банк в рабочем режиме продолжает кредитовать сельхозтоваропроизводителей области. Для подготовки к проведению весенне-полевых работ выдаются краткосрочные кредиты. Кировский филиал банка планирует обеспечить финансирование этих работ с октября 2008 по апрель 2009 года в объеме не менее 800 млн. рублей. По данным на 17 декабря, объем поступивших заявок составляет более 400 млн. рублей.

Среднесрочные кредиты выдаются сельхозпредприятиям на реконструкцию, техперевооружение и модернизацию производства, приобретение племенного скота, а также на развитие смежных отраслей (лесоперерабатывающей, дорожно-строительной). Долгосрочные кредиты можно получить для завершения строительства животноводческих комплексов, начатых в рамках нацпроекта "Развитие АПК". Уже заключено 34 договора на сумму 2,6 млрд.рублей для финансирования 30 проектов.

Россельхозбанк также осуществляет кредитование малых форм хозяйствования на селе: граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). За два года реализации нацпроекта "Развитие АПК" Кировский филиал банка предоставил более 4 тыс. кредитов гражданам, ведущим ЛПХ на сумму более 486 млн. руб. и 74 кредита КФХ на сумму более 64 млн. руб. За 11 месяцев 2008 года в рамках Государственной программы "Развитие АПК до 2012 года" банк предоставил гражданам более 2 тыс. кредитов.

По данным департамента, жители области в основном оформляли кредиты на приобретение сельхозтехники, реконструкцию животноводческих помещений, закуп скота. Данный вид кредитования является и наиболее дешевым: процентная ставка по кредитам ЛПХ на данный момент составляет 16% годовых. Правительства РФ и Кировской области могут субсидировать кредит, возвращая крестьянам расходы по уплате процентов исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ (с 01.12.2008 г. - 13%) на момент выдачи кредита. Срок кредитования до 2 и до 5 лет, в зависимости от целей, на которые оформляется ссуда.

В департаменте подчеркивают, что до введения нацпроектов государственной поддержки личных подсобных хозяйств не было. А сейчас возмещается по сути 100% ставки рефинансирования за пользование кредитом (95% за счет федерального и 5% за счет областного бюджета). В год область осваивает на эти цели до 30 млн. рублей федеральных средств. Такая помощь крестьянам оправдана: в области более 243 тыс. личных подсобных хозяйств и около 1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ими производится около половины всей сельхозпродукции региона.

Также в департаменте отмечают рост числа сельскохозяйственных потребительских и кредитных кооперативов, создаваемых для оказания услуг по снабжению и сбыту продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, для покупки техники. В 2008 году в рамках госпрограммы "Развитие АПК до 2012 года" кировский филиал Россельхозбанка выдал 20 кредитов сельхозпотребкооперативам (кроме кредитных) на сумму 94,4 млн. руб., два кредита сельхозпотребительским кредитным кооперативам на сумму 0,6 млн. рублей.

Как отмечают в департаменте, Россельхозбанк с уставным капиталом более 61 млрд. рублей входит в тройку крупнейших банков страны. Его называют финансовой опорой агропромышленного комплекса: банк кредитует практически все сферы АПК - от личных подворий до крупных компаний. В районах Кировской области работают 26 офисов банка, в ближайшее время планируется открыть офисы в Кирово-Чепецком, Кикнурском, Подосиновском районах области. Деятельность Россельхозбанка по кредитованию селян поддерживается государством - 100% уставного капитала банка составляют государственные средства. Сейчас Правительство РФ в качестве антикризисных мер выделяет банку дополнительные средства, которые также пойдут на кредитование селян.