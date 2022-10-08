Москва, 8 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Запорожье, в результате чего погибло свыше 160 боевиков. Об этом 8 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были уничтожены 12 беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВКС России уничтожили свыше 100 боевиков ВСУ и 12 единиц военной техники около населённых пунктов Северск, Новое и Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).