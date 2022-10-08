Москва, 8 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе один «Байрактар-ТБ2», в районах населенных пунктов Новый Буг Николаевской области, Высокое, Брускинское, Карло-Марксовское, Чаривное Херсонской области, Ивановка, Ясное, Зеленый Гай и Евгеновка ДНРН, Берестовое Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны России.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

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Кроме того, сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Иловайск ДНР, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Чапаевка Запорожской области сбит самолет МиГ-29 ВСУ.