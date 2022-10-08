Москва, 8 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Чапаевка Запорожской области сбит самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны России.

Ministry of Defense of Ukraine Истребитель-бомбардировщик МиГ-29 ВСУ

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Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 174 районах.