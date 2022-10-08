Ижевск, , 15:42 — REGNUM Дивизион станкостроения концерна «Калашников» за первые девять месяцев текущего года произвёл продукции на 285 млн рублей, что на треть больше показателей 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цех концерна «Калашников» Kalashnikov.com

За первые три квартала 2021 года концерн «Калашников» произвёл токарно-винторезных станков, специального оборудования и услуг по ремонту шпиндельных узлов на общую сумму 210 млн рублей. За этот же период 2022 года отгрузка продукции выросла на 35,7%.

Управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников рассказал, что компания занимается наращиванием объёмов производства гражданской продукции. Для этого запущен масштабный проект по совершенствованию системы планирования и выстраивания производственных процессов.

Он добавил, что утверждённый план на 2022 год предусматривает выпуск около 100 единиц продукции с выручкой около 350 млн рублей. В 2023 году планируется рост до 160 станков. Барышников выразил уверенность, что план производства дивизиона станкостроения будет полностью выполнен.