Москва, 8 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Атака на Крымский мост — это беспрецедентная по своей наглости диверсия, ответ должен быть жёстким. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Дмитрий Белик

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"Ответ на эту диверсию со стороны нашего Министерства обороны должен быть самым жестким и направленным не только на военные объекты Киева, но и на инфраструктуру режима, центры принятия решений и прочие места, где зреет гнилое зерно терроризма, откуда оно разрастается, доставая до нашей страны», — заявил Белик.

Он убежден, что реакция на атаку приведет к еще большей сплоченности и уверенности в том, что ответ должен быть жестким.