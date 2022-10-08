Москва, , 15:40 — REGNUM Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 174 районах. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны России.

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«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Успеновка Запорожской области, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев», — отмечается в сообщении.

В районе населенного пункта Высшее Соленое Харьковской области уничтожен узел связи группировки войск ВСУ.

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