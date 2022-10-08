Москва, , 15:39 — REGNUM Воздушно космические силы (ВКС) России уничтожили свыше 100 боевиков ВСУ и 12 единиц военной техники около населённых пунктов Северск, Новое и Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 [киевских] военнослужащих и 12 единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что на южно-донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Зеленского.