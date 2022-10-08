Москва, 8 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 военнослужащих ВСУ. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожено более 240 военнослужащих ВСУ, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия», — отмечается в сообщении.

На южно-донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Зеленского.