Екатеринбург, 8 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Если говорить о неядерном и достаточно понятном ответе России на подрыв 8 октября Крымского моста, то можно нанести удар по зданиям организаторов теракта — СБУ и ГУР в Киеве. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Цитата из видеo: «Последствия теракта на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Последствия теракта на Крымском мосту

«Во-первых, ответ не по инфраструктурному объекту, а по организаторам — разрушение зданий СБУ и ГУР в Киеве. Во-вторых, остановка транспортного сообщения на мосту в Киеве. Приоритетными мне видятся три из этих мостов: мост Патона (как крупнейший и «визитная карточка» центра Киева); Южный мост (конструктивно это вантовый мост, он может оказаться, наверное, самым хрупким) и Мост Метро (это остановит на какое-то время метрополитен)», — сказал Ющук.

Он также подчеркнул, что СБУ как цель позволяет прекратить ситуацию, когда организаторы терактов находятся в комфорте и безопасности. «Пусть работают с запасного пункта управления — кто останется работоспособным. А мосты — как зеркальный ответ и как возможность поставить Киев в пробки на некоторое время — чтобы его жители ощутили, что не всё так безмятежно, как они привыкли с весны», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что разрушение моста — задача очень сложная, поэтому пробки в Киеве, таким образом, можно вызвать лишь относительно кратковременно.

«В этом плане, помимо явных минусов атаки на Крымский мост, есть один небольшой плюс: возможно, ура-патриоты, требующие разрушить все мосты через Днепр и полагающие, что это не сделано по каким-то эмоциональным причинам, начнут понимать, что мост очень тяжело разрушить так, чтобы его нельзя было быстро починить. То есть теоретически можно, но если не говорить о ядерном оружии — то его надо довольно долго бомбить с самолётов тяжёлыми авиабомбами. В условиях современных ПВО, к сожалению, самолёты у нас при таком сценарии закончатся раньше, чем мосты», — отметил Ющук.

По его словам, поэтому их и не бомбят. А ракетами мост можно вывести из строя лишь на некоторое время, что и показали ракетные атаки на такие сооружения в Затоке Одесской области и в Херсоне.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате оказалась повреждена автомобильная часть. Погибли три человека.

Также огонь охватил несколько цистерн проходившего поблизости грузового поезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело.