Москва, , 15:34 — REGNUM На южно-донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Зеленского. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны России.

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«Уничтожено более 90 военнослужащих ВСУ, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, на краснолиманском направлении при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ.

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