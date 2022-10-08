Москва, , 15:32 — REGNUM На краснолиманском направлении при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На краснолиманском направлении, при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец, российскими войсками уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, три боевые машины пехоты и пять пикапов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, на купянском направлении ВСУ силами двух усиленных батальонов предприняли попытки наступления в направлении н. п. Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены.

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