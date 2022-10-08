Москва, , 15:29 — REGNUM На купянском направлении ВСУ силами двух усиленных батальонов предприняли попытки наступления в направлении н. п. Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«На Купянском направлении ВСУ силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе н. п. Петропавловка Харьковской области, уничтожено более 110-ти военнослужащих ВСУ 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.

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