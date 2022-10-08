Москва, 8 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. На купянском направлении ВСУ силами двух усиленных батальонов предприняли попытки наступления в направлении н. п. Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

«На Купянском направлении ВСУ силами двух усиленных батальонов предприняли попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе н. п. Петропавловка Харьковской области уничтожено более 110 военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.