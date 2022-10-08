Москва, 8 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Не менее трёх человек погибли в результате теракта на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данный момент из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, личности которых устанавливаются.

При этом добавляется, что в ходе расследования следователи установили данные взорвавшегося грузового автомобиля и его собственника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поздравление главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу киевского спецназа с осуществлением теракта на Крымском мосту прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.