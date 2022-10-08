Москва, 8 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. На фоне теракта на Крымском мосту нужно поменять отношение к происходящему и спокойно продумать ответные меры, уверен глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Kremlin.ru Максим Топилин

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. По данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

«Необходимы серьезнейшие дополнительные меры охраны критически важных объектов. Не нужно их перечислять — профессионалы точно знают, как и где это делается. Необходимо сохранять спокойствие и в кратчайшие сроки восстановить движение по мосту. При этом, конечно, проведя жесточайшую экспертизу его состояния. Необходимо спокойно продумать ответные меры — я уверен, что руководство страны точно понимает — какими они должны быть», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.