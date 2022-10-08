Париж, , 15:12 — REGNUM Лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что миру грозит ядерная война. Об этом 8 октября пишет Daily Mail.

Эммануэль Макрон Gouvernement français

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«Я всегда отказывался участвовать в политических выдумках, особенно когда речь идет о ядерном оружии. В этом вопросе мы должны быть очень осторожны», — отметил он.

Ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.