Таллин, 8 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал теракт на Крымском мосту и поздравил спецназ киевских нацистов, предположив, что это он стоит за осуществлением этого взрыва. Его слова 8 октября приводит портал Delfi.

Урмас Рейнсалу

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет [киевские] подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — сказал он.

Также Рейнсалу добавил, что киевский террористический режим давно собирался нанести удар по Крымскому мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Керченская паромная переправа начнёт перевозить пассажиров во второй половине воскресенья, 9 октября.