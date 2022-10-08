Энергодар, Запорожская область, 8 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Запорожская область является субъектом Российской Федерации, и поэтому АЭС будет находиться в ведении «Росэнергоатома», ее статус не обсуждается. Об этом 8 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

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«Запорожская область является субъектом РФ, поэтому атомная электростанция — это уже собственностью России, кто бы что там ни заявлял. Они могут с таким же успехом утверждать, что земля плоская», — отметил он РИА Новости.

«Статус российской атомной станции в Запорожской области не обсуждается», — подчеркнул он.