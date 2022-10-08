Краснодар, , 15:03 — REGNUM Керченская паромная переправа для пассажиров заработает во второй половине дня 9 октября. Об этом 8 октября сообщает оперативный штаб Кубани.

Паром в Крыму Марина Каширская © ИА REGNUM

«По результатам работы краевого оперативного штаба в Темрюкском районе, оценки текущей погодной ситуации в акватории, Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября. 8 октября паромная переправа работу по перевозке пассажиров не начнёт», — говорится в сообщении.

Сотрудники оперштаба Кубани просят учесть эту информацию при организации поездок.