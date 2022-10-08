Москва, 8 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Запуск спутника «Бион-М» №2 для проведения исследований в области космической биологии планируется на 2024 год, сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов агентству ТАСС.

GFDL Космический аппарат для медико-биологических исследований из серии Бион

Орлов рассказал, что сейчас продолжается создание научной аппаратуры для спутника. Приборы усовершенствованы на основании обработки результатов исследований, произведённых с помощью первого спутника «Бион-М».

Отечественная программа «Бион» направлена на исследования в области космической биологии, физиологии и биотехнологии. Последний из спутников в рамках этой программы — «Бион-М» №1 — был выведен на орбиту в апреле 2013 года.

Планируется, что спутник «Бион-М» №2, как и его предшественник, проработает на орбите 30 суток. В научной программе нового спутника особое значение будет уделяться экспериментам по влиянию космического излучения на живые организмы.