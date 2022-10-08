Новая Каховка, Херсонская область, 8 октября 2022, 15:00 — REGNUM В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Об этом 8 октября соообщили в администрации города.
Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»
«14.54. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья… Работает ПВО: 3 воздушных взрыва», — отмечается в сообщении.
Других подробностей произошедшего пока не приводится.
Сведений о пострадавших нет.
Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Каховке прогремело более десяти взрывов