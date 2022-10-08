Москва, , 14:59 — REGNUM Поздравление главой эстонского МИД Урмасом Рейнсалу киевского спецназа с осуществлением теракта на Крымском мосту прокомментировала 8 октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметила российский дипломат, ранее Польша словами экс-глава МИД Радослава Сикорского поблагодарила США за диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а теперь глава эстонского МИД поздравляет спецназ киевских нацистов с удачным проведением теракта на Крымском мосту.

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для ликвидации последствий теракта на Крымском мосту привлечена группировка в составе 380 человек и 93 единиц техники.