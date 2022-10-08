Донецк, , 14:57 — REGNUM За две минуты ВСУ выпустили по Яковлевке и Донецку восемь снарядов. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:40 — н.п. Орловка — н.п. Яковлевка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм. 14:42 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 18 минут ВСУ обстреляли три района Донецка натовскими снарядами.

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