Москва, 8 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Против России ведется война и террор, нужно отвечать адекватно и действенно. Об этом 8 октября заявил ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Точенов.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

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«Слишком много раздолбайства и безответственности. Нам всем давно уже пора очнуться и понять, что против России ведут войну и террор, а у нас только СВО … Под ударом могут оказаться кто и где угодно на территории всей России, а не только в регионах, где идет СВО», — отметил он в Telegram-канале СПЧ.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание топливных цистерн железнодорожного состава.

Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. По данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.