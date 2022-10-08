8 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поприветствовал теракт на Крымском мосту, выразив предположение, что за этим стоит киевский террористический режим.

Оксана Переможенко, , 15:16 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поприветствовал теракт на Крымском мосту, выразив предположение, что за этим стоит киевский террористический режим, передает его слова Delfi.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет [киевские] подразделения спецназначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — сказал глава эстонского внешнеполитического ведомства, напомнив о том, что представители киевского режима давно называли мост целью для удара.

Реакцию главы внешнеполитического ведомства Эстонии обсудили в мессенджере Тelegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Эстония открыто поддерживает терроризм.

«А мы им за это электричество даём!» — написала Наталия.

«Пока мы не станем спрашивать за недружественные действия и высказывания в наш адрес, нам будут продолжать гадить на голову. Почему бы не объявить МИД Эстонии структурой, которая поддерживает терроризм?» — задался вопросом Danil K.

«Отключите Эстонию от БРЭЛЛ», — призвала Донна Роза Д.

«МИД! Как особь, позволяющая себе такие слова, вообще могла быть допущена к дипломатии!» — не понимает Алена.

Урмас Рейнсалу EU2017EE Estonian Presidency

«Чему они радуются? Ведь страдают от этого обычные люди. Получается, им плевать на людей», — задумалась Екатерина С.

«Разрушение гражданской инфраструктуры — это терроризм! т.е. он официально признал [киевский режим] террористическим государством, а также показал свою лояльность к этому государству», — отметила Olga Z.

«Пособник терроризма, теперь официально», — написал Игорь П.

«Они больные люди… Как можно радоваться такому?..» — не понимает Галина.

«То есть убийство гражданских лиц приветствуется официальными лицами. Что ж, дипломатии больше не существует», — пишет Mariya Z.

«Интересно, если у этого *удака в его стране что-то существенное взлетит на воздух, он тоже будет кого-то приветствовать?» — не понимает troyka1975.

«Надеюсь, в Москве сделают выводы. Весь коллективный Запад — это террористы. А мы им газ прем», — отреагировал Евгенич.

«У всех лимитрофов радость. Кто-то ждал чего-то другого?» — задался вопросом Фома Фомич.

«У прибалтов от ненависти совсем крышу снесло!» — отреагировал Галина С.

«Мир сошёл с ума!» — добавила Алла.

«Смеется тот, кто смеётся последним…» — написала «Пресс-дружба».

«Сволочи! Вот и такие упыри правят Европой, у власти сидят», — не выдержала lulu75.

«Что стало с теми людьми, которые, проезжая по мосту, попали в эпицентр взрыва… Боже ж мой! Политик ТАКОГО ранга поздравляет с убийством мирных людей!» — пишет Dimav777.

«Мелкая шавка всегда громче всех тявкает…» — прокомментировал Алексей Л.

«Это какой-то сюрреализм… официальные лица стран поддерживают террористический акт?!» — не может поверить Иван.

«Им кто-то подсказал поздравить. Слишком быстрая реакция для эстонцев», — шутит Елена С.

«Прибалтийские Вымираты в своем, шпротном, репертуаре!» — с сарказмом подытожил Jorhe D.