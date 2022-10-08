Оксана Переможенко, 8 октября 2022, 15:16 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поприветствовал теракт на Крымском мосту, выразив предположение, что за этим стоит киевский террористический режим, передает его слова Delfi.
«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет [киевские] подразделения спецназначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — сказал глава эстонского внешнеполитического ведомства, напомнив о том, что представители киевского режима давно называли мост целью для удара.
Реакцию главы внешнеполитического ведомства Эстонии обсудили в мессенджере Тelegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Эстония открыто поддерживает терроризм.
«А мы им за это электричество даём!» — написала Наталия.
«Пока мы не станем спрашивать за недружественные действия и высказывания в наш адрес, нам будут продолжать гадить на голову. Почему бы не объявить МИД Эстонии структурой, которая поддерживает терроризм?» — задался вопросом Danil K.
«Отключите Эстонию от БРЭЛЛ», — призвала Донна Роза Д.
«МИД! Как особь, позволяющая себе такие слова, вообще могла быть допущена к дипломатии!» — не понимает Алена.
«Чему они радуются? Ведь страдают от этого обычные люди. Получается, им плевать на людей», — задумалась Екатерина С.
«Разрушение гражданской инфраструктуры — это терроризм! т.е. он официально признал [киевский режим] террористическим государством, а также показал свою лояльность к этому государству», — отметила Olga Z.
«Пособник терроризма, теперь официально», — написал Игорь П.
«Они больные люди… Как можно радоваться такому?..» — не понимает Галина.
«То есть убийство гражданских лиц приветствуется официальными лицами. Что ж, дипломатии больше не существует», — пишет Mariya Z.
«Интересно, если у этого *удака в его стране что-то существенное взлетит на воздух, он тоже будет кого-то приветствовать?» — не понимает troyka1975.
«Надеюсь, в Москве сделают выводы. Весь коллективный Запад — это террористы. А мы им газ прем», — отреагировал Евгенич.
«У всех лимитрофов радость. Кто-то ждал чего-то другого?» — задался вопросом Фома Фомич.
«У прибалтов от ненависти совсем крышу снесло!» — отреагировал Галина С.
«Мир сошёл с ума!» — добавила Алла.
«Смеется тот, кто смеётся последним…» — написала «Пресс-дружба».
«Сволочи! Вот и такие упыри правят Европой, у власти сидят», — не выдержала lulu75.
«Что стало с теми людьми, которые, проезжая по мосту, попали в эпицентр взрыва… Боже ж мой! Политик ТАКОГО ранга поздравляет с убийством мирных людей!» — пишет Dimav777.
«Мелкая шавка всегда громче всех тявкает…» — прокомментировал Алексей Л.
«Это какой-то сюрреализм… официальные лица стран поддерживают террористический акт?!» — не может поверить Иван.
«Им кто-то подсказал поздравить. Слишком быстрая реакция для эстонцев», — шутит Елена С.
«Прибалтийские Вымираты в своем, шпротном, репертуаре!» — с сарказмом подытожил Jorhe D.