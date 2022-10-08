Анапа, Краснодарский край, , 14:51 — REGNUM Оперативный штаб, развёрнутый на железнодорожном вокзале Анапы, готов принять телефонные звонки от туристов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города-курорта 8 октября.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

Туристы, прибывшие в Анапу, могут обратится и задать волнующие вопросы по телефону: 8 (86 133) 7-92-33. Сдача и обмен билетов осуществляется в кассы железнодорожного вокзала города-курорта.

Напомним, что между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров. Об этом сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.