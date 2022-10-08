Последствия теракта на Крымском мосту ликвидируют 380 человек
Симферополь, 8 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Для ликвидации последствий теракта на Крымском мосту привлечена группировка в составе 380 человек и 93 единиц техники. Об этом 8 октября сообщили в экстренных службах.
«В настоящее время к ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту привлечены 380 человек и 93 единицы техники, в том числе спасательный катер «Меркурий» Морского координационного аварийно-спасательного центра Керчи и нефтемусоросборщик «Георгий Коштаков», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.
Кроме того, он уточнил, что также в этих работах задействованы аварийно-восстановительный и два пожарных поезда РЖД, а также авиация МЧС России.
При этом представитель экстренных служб добавил, что к участию в ликвидации последствий теракт готов самолёт Бе-200ЧС и два вертолета: Ми-8 и Ка-32.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперативную видеозапись с места теракта на Крымском мосту опубликовала пресс-служба Следственного комитета России.