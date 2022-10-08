Донецк, , 14:45 — REGNUM За 18 минут ВСУ обстреляли три района Донецка натовскими снарядами. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:00 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 14:18 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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