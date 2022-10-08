Донецк, , 14:41 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:35 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что газопровод высокого давления и типография повреждены при обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка.

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