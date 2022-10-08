Париж, , 14:38 — REGNUM Во Франции возобновились забастовки на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil. Об этом 8 октября сообщает AFP.

Три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil.

Ранее профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать ее за 2022 г. с учетом рекордно высокой инфляции.

Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.