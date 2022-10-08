Орск, Оренбургская область, , 14:34 — REGNUM Один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске Оренбургской области при задержании покончил с собой, второго доставили в отдел полиции. Об этом 8 октября сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

7 октября стало известно, что в Орске трое мужчин в масках атаковали машину «Почты России», в которой находились инкассаторы. Один из них получил ранение, после чего преступники схватили сумки с деньгами и скрылись.

Позже инкассатор, получивший ранение при нападении, скончался в больнице.