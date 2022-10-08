Москва, , 14:31 — REGNUM По оценкам специалистов, движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено 8 октября к 20:00 мск. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ в своём телеграм-канале.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что на данный момент была проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста по возможности возобновления поездов, и уточняется, что в настоящее время на нём ведутся восстановительные работы.

«По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск. О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у некоторых из жителей Керчи выбило стёкла и вылетели окна из-за взрывной волны от теракта на Крымском мосту.