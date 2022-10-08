Иркутск, 8 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Лётный образец среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полёт в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Denis Fedorko МС-21

Самолёт МС-21 с отечественными двигателями поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Он стал вторым образцом МС-21, совершившим полёт с двигателями ПД-14.

Ранее на этом образце была установлена импортная силовая установка. Для интеграции отечественных двигателей потребовалось замещение ряда других импортных компонентов оборудования авиалайнера.

После трёх испытательных полётов с Иркутского авиационного завода образец МС-21 совершит перелёт на аэродром в город Жуковский в Подмосковье. Там продолжатся сертификационные работы на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. А. С. Яковлева.

«Подключение второго самолёта к испытаниям позволит нам нарастить плотность полетов и продолжить вместе с коллегами из ОДК работу по настройке двигателя и бортовых систем для наиболее эффективной работы в составе МС-21», — отметил генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

Самолёт нового поколения МС-21 ориентирован на среднемагистральные перевозки. Вместимость новых самолётов составляет от 163 до 211 пассажиров.