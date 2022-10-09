Белград, 9 октября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о том, что он вмешивался в выборы в Республике Сербской. Об этом Вучич заявил 8 октября во время пресс-конференции в Белграде.

Цитата из видео телеканала «Россия 24» Александр Вучич в телепрограмме «Формула власти» Михаила Гусмана на телеканале «Россия 24»

Президент Сербии подчеркнул, что он хорошо сотрудничает с лидерами сербов в Боснии и Герцеговины — Милорадом Додиком и Желькой Цвиянович, и что он так же хорошо сотрудничал бы с любым другим политиком, который заменил бы их на должностях президента Республики Сербской и члена Президиума БиГ.

«Мое дело дождаться официальный результатов Центральной избирательной комиссии. Кого они провозгласят победителем, я поздравлю с победой. Я думаю, что это максимально честное отношение», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что ранее в региональных СМИ появилась информация о том, что Вучич на выборах президента Республики Сербской поддерживал кандидата от оппозиции Елену Тривич.