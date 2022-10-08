Москва, , 14:29 — REGNUM Максимальный расход мобильного интернет-трафика приходится на просмотр фильмов и видеороликов, социальные сети и пересылку файлов большого объёма. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что российские операторы мобильной связи начали отказываться от безлимитных интернет-тарифов. При этом многие пользователи уже отвыкли следить за расходом трафика.

Раевский объяснил, что наибольшая доля трафика приходится на видеоролики, фильмы и обмен файлами большого объёма. Также значительная часть трафика может расходоваться на социальные сети.

Специалист по кибербезопасности добавил, что расходовать трафик могут и малоиспользуемые приложения. Для сокращения расхода трафика Раевский порекомендовал посмотреть потребляемые ресурсы в настройках смартфона.

«Проверьте, какие приложения потребляют больше, и подумайте, насколько они вам нужны», — подытожил эксперт.