Краснодар, , 14:25 — REGNUM Пассажиров автобусов по направлению в Крым разместят в гостиницах Краснодарского края. Об этом 8 октября сообщил вице-губернатор Кубани Евгений Наумов.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в порту «Кавказ» на месте паромной переправы наблюдается скопление транспорта, пробка растянулась примерно на один километр. Это и автомобили, и пассажирские автобусы.

«Полиция регулирует движение транспорта. В порту «Кавказ» для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты. Аналогичные парковки развернули и в районе Крымского моста в Тамани. Также для пассажиров автобусов, двигающихся в сторону Крыма, организуют размещение в гостиницах Темрюкского района», — уточнил Евгений Наумов.

Напомним, что Керченская паромная переправа готовится к работе. Специалисты проводят необходимые мероприятия для организации и начала перевозок. Корректировку вносит штормовое море.