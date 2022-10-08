Донецк, , 14:23 — REGNUM Газопровод высокого давления и типография повреждены при обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Фиксируется возгорание производственных помещений типографии по ул. Адыгейской, 14 «а», также поврежден газопровод высокого давления», — отмечается в сообщении.

Ранее представительство сообщало об обстрелах Кировского района Донецка с применением артиллерии калибра 155 мм.