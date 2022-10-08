Белград, , 18:39 — REGNUM Правительство Сербии рассматривает реализацию ряда проектов, которые должны улучшить энергетическую инфраструктуру страны. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции 8 октября в Белграде.

Александр Вучич, президент Сербии U.S. Department of State

По словам Вучича, министерство энергетики предлагает строительство гидроэлектростанции Джердап-3, в которое стоило бы примерно 4 млрд евро. В качестве возможных партнеров для реализации этого проекта Сербия рассматривает американские компании, так как «только США могут решить все вопросы с румынской стороной» по этому поводу, сказал Вучич.

«С Венгрией обсуждаем еще более плотные контакты, рассматриваем возможность стать совладельцами их ядерных электростанций Пакш-1 и Пакш-2», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Президент Сербии уточнил, что сербская сторона заплатила бы за это деньгами или договорилась бы в Венгрией о ее участии в собственности сербских компаний.

Также Вучич рассказал о том, что Сербия ведет переговоры с Индией и Китаем о строительстве второго НПЗ, так как существующий НПЗ в городе Панчево работает на полную мощность и к тому же не может перерабатывать все типы нефти, которые Сербия могла бы импортировать на выгодных условиях, например, из Ирана или Венесуэлы.

Напомним, что ранее министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила о необходимости диверсифицировать источники снабжения энергоносителями и уменьшении зависимости от российского газа. Также Михайлович рассказала, что Сербия готова полностью отказаться от российской нефти.