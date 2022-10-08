Керчь, Крым, , 14:17 — REGNUM У некоторых из жителей Керчи выбило стёкла и вылетели окна из-за взрывной волны от теракта на Крымском мосту. Фотографии и видеозаписи этого 8 октября размещают жители города на своих страницах в соцсетях.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия»

На выложенных в интернет кадрах запечатлены выбитые взрывной волной стёкла и вылетевшие окна жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мобильный диагностический комплекс «Струна-П» задействован для оценки состояния Крымского моста после произошедшего на нём теракта.